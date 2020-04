Subvention salariale : l'argent disponible dans 6 semaines

Le gouvernement Trudeau a détaillé mercredi un gros morceau de son plan d’aide aux entreprises, soit la subvention des salaires des compagnies frappées de plein fouet par la crise de la COVID-19.

L'argent de cette subvention salariale de 75 % du fédéral, qui coûtera 71 milliards $ au gouvernement, sera disponible pour les entreprises dans environ six semaines, a laissé entendre le ministre des Finances Bill Morneau.

Le premier ministre Justin Trudeau avait annoncé plus tôt cette semaine que toutes les entreprises canadiennes qui ont perdu au moins 30 % de leurs revenus en raison de la crise, peu importe leur taille, seront admissibles.

Le ministre Morneau a précisé mercredi que la perte de revenus minimale de 30 % sera évaluée en fonction des revenus du même mois l’an dernier pour ceux de mars, avril et mai. Les entreprises devront renouveler leur demande chaque mois.

Autant les petites que les grandes entreprises, les bars et restaurants, les organismes communautaires et les organismes à but non lucratif peuvent se prévaloir de la mesure. Seules les organisations qui reçoivent des fonds publics comme les sociétés de la Couronne ne sont pas admissibles.

Le ministre Morneau a réitéré l'avertissement servi plus tôt mercredi par Justin Trudeau : ceux qui tenteront de tirer frauduleusement profit de ce programme «basé sur la confiance» auront des «conséquences sévères», a-t-il déclaré.

Ce méga-programme d'aide aux entreprises est le plus cher de l’histoire du pays. Il s'ajoute à la Prestation canadienne d'urgence de 2000 $ destinée aux travailleurs qui sont privés d'un salaire en raison de la crise.

L'aide fédérale totale pour les travailleurs et les entreprises touchés par la COVID-19 s'établit maintenant à environ 255 milliards $.