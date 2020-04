François Legault s'inquiète des résidences pour aînés

François Legault s'est dit particulièrement inquiet de la situation dans les résidences pour aînés du Québec, dont 519 comptent au moins un cas de contamination à la COVID-19.

Suivez leur point de presse dans la vidéo ci-dessus.

«C'est très important de ne pas visiter les personnes âgées dans leurs résidences. C'est une question de vie ou de mort», a martelé le premier ministre.

Québec offre au personnel des résidences pour aînés d’aller habiter à l’hôtel le temps de la crise pour réduire le risque de contamination.

Devant les nombreuses questions au sujet des projections du gouvernement quant à la progression de l'épidémie, François Legault s’est engagé à rendre public «dans les prochains jours» son scénario «le plus probable».

Aux côtés du directeur national de santé publique, Horacio Arruda, et de la ministre de la Santé, Danielle McCann, le premier ministre a fait part de progrès quant à l’arrivée prochaine de matériel de protection, comme les masques de procédure, les masques N95 et les gants.

«Hier on a quelques commandes qui sont rentrées, et puis aujourd’hui si on regarde [la réserve], (...) on en a actuellement pour une semaine. Donc, on s’est améliorés par rapport à hier», a souligné le premier ministre.

Il a rappelé qu’à moyen terme, des entreprises québécoises devraient pouvoir aider à fournir du matériel.

Rappelons que mardi, M. Legault a dit craindre une pénurie de masques d’ici la fin de la semaine.