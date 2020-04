EN VIDÉO | Des coeurs et des arcs-en-ciel illuminent Montréal

De plus en plus d’arcs-en-ciel viennent égayer Montréal afin d’apporter de la joie et du soutien collectif en ce temps de pandémie.

La nuit dernière, le logo d’Hydro-Québec paré des couleurs de l’arc-en-ciel a lui aussi voulu montrer que «Ça va bien aller» tout comme la Grande roue du Vieux-Montréal plus belle que jamais.

Erik Peters / Agence QMI

Des hôtels montréalais ont aussi choisi d’allumer certaines de leurs chambres afin de créer des motifs de coeurs.

La métropole est déserte et tristounette, mais tous veulent mettre de la couleur en guise de petit baume sur le coeur.