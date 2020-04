Les Québécois rivalisent d’ingéniosité pour faire des vidéos pleines de couleurs, d’effervescence, de musique et ainsi semer la joie et se soutenir mutuellement.

La professeure de violon Patricia Marcoux vous offre une vidéo de tous ses élèves en confinement qui y vont de leur prestation chacun de leur côté.

Puis, Coralie 4 ans souligne le 1er avril avec un poisson aux couleurs de l’arc-en-ciel. Il faut garder le sourire malgré tout.

Et le jeune Emmanuel, 11 ans, de Saint-Hubert, expert des arts martiaux, a un message à livrer.

«Nous les Québécois, on est des champions, car on reste à la maison. Merci à M. Legault et à tous les gens qui travaillent dans les hôpitaux. Ensemble, on va mettre le coronavirus K.-O.», lance le champion en effectuant une manœuvre qui a du punch!