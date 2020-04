Le SPVM débarque chez Lionel Perez

Le chef de l’opposition officielle, Lionel Perez, a confirmé mercredi après-midi que des agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sont intervenus mardi à sa résidence.

Joint par TVA Nouvelles, M. Perez a voulu expliquer le contexte en lien avec cette intervention du SPVM.

Il raconte que lui et sa famille célébraient hier les fiançailles de sa fille qui réside chez lui et de son futur mari qui vit à New York.

Ils avaient prévu se fiancer et ne voulaient pas reporter l’événement. Or afin de respecter les mesures de distanciation sociale, ils se sont fiancés par vidéoconférence.

Pour amener un peu de gaité en lien avec cette célébration, un ami musicien de M. Perez s’est installé dans sa cour et a joué quelques mélodies, ce qui a fait sortir les voisins de leurs logements.

M. Perez affirme que tout le monde est resté sur son terrain, son entrée ou balcon.

«C’est un moment de gaité qui a fait beaucoup de bien à mes voisins», a-t-il expliqué.

Selon toute vraisemblance, une personne aurait jugé qu’il n’y avait pas suffisamment de distance entre les citoyens qui s’arrêtaient écouter le musicien.

Les policiers ont été appelés sur les lieux, ce qui a mis fin au spectacle extérieur.

Lionel Perez précise avoir offert son entière collaboration.