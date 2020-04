Les travailleurs s'opposent à l'annulation des vacances de la construction

Les travailleurs de l'industrie de la construction refusent que leurs vacances soient annulées cet été.

Après avoir consulté leurs membres, la FTQ-Construction et le Conseil provincial (International) s’opposent à cette proposition du gouvernement Legault, qui souhaite une relance rapide de l’économie après l’épidémie.

Pas moins de 80% des ouvriers affiliés aux deux syndicats refusent que leurs vacances soient annulées. Les travailleurs de la construction sont aussi contre l’idée de voir leurs chèques de vacances devancés.

« Les vacances de la construction ne doivent pas être remises en cause. En ce moment, les gens ne sont pas en vacances. Ils sont confinés dans des situations d’anxiété ou de maladie et s’occupent de leurs proches qui sont loin d’être favorables au repos. Les vacances de la construction c’est essentiel non seulement pour la conciliation travail-famille, mais aussi pour la santé des travailleurs», fait valoir Éric Boisjoly, directeur général de la FTQ-Construction, par communiqué.

«Cette période névralgique dans l’industrie touristique doit être protégée pour faire partie de la relance de toutes les régions du Québec. De plus, il est important de rappeler que ces vacances sont planifiées longtemps d’avance, et ce dans plusieurs autres industries. Il est aussi prématuré que risqué de remettre cela en question», insiste Michel Trépanier, président du Conseil provincial (International).