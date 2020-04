Louis Garneau prêt à aider à fournir de l'équipement de protection

Même en période difficile pour l’entreprise, Louis Garneau Sports pourrait réussir à fournir rapidement de l’équipement de protection contre le coronavirus.

Pressé par des proches qui s’interrogeaient sur sa capacité à coudre et à produire des vêtements de protection, l’homme d’affaires s’est mis à contacter des partenaires dans les derniers jours.

À Saint-Augustin-de-Desmaures, l’espace est disponible mais le matériel de production n’y est plus. Au Mexique, tout est désormais fermé mais la recherche ne s’est pas arrêtée là. Après avoir été durement touchés, les Asiatiques pourraient participer à la lutte en Amérique du Nord. Des fournisseurs se sont manifestés.

«Surpris»

«J’ai reçu un modèle d’échantillon. On a des fournisseurs de produits cyclistes qui ont des divisions médicales. Je suis en contact avec le ministre Fitzgibbon. Je ne sais pas encore à qui nous pouvons vendre ça», a lancé Louis Garneau, surpris de la vitesse de réaction de son équipe.

Des milliers de vêtements de protection et des centaines de milliers de masque N95 pourraient être livrés en dix jours à peine, précise-t-il. Des entreprises privées ont déjà répondu à l’appel en se montrant intéressées mais l’ex olympien veut attacher les dernières ficelles.

Des commandes

«J’attends de voir ce que le gouvernement aurait besoin. Il y a des normes. On va aider comme nous pouvons. C’est moins long de faire venir que de partir une usine ici. On vient de se plonger là-dedans. Le gouvernement est proactif et on attend des réponses rapidement», ajoute M. Garneau.

Le ralentissement économique brutal liée à la pandémie frappe doublement Louis Garneau Sports, qui venait tout juste de se placer sous la protection de la Loi sur la faillite.

Face à cette épreuve, l’ancien cycliste olympique a bien l’intention de rebondir pour réussir son sauvetage. L’achat local est sans surprise un message qui sonne bien à ses oreilles.