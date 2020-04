Ma Zone Québec: deux entrepreneurs encouragent la consommation locale

Deux entrepreneurs québécois lancent un portail dédié à la vente de produits québécois.

Ma Zone Québec (mazonequebec.com) est l’idée d’Isabèle Chevalier, présidente de Bio-K+, et de l’entrepreneur et investisseur Georges Karam. Le site arrive à point nommé alors que le Québec est frappé de plein fouet par la pandémie de COVID-19 et qu’on encourage plus que jamais les Québécois à prioriser l’achat local.

Le lancement de la plateforme a été accéléré dans le contexte de la crise mondiale du coronavirus. Ma Zone Québec regroupe des produits variés, que ce soit de la nourriture, des meubles ou des vêtements. Il est aussi possible d’y trouver divers services.

«C’est maintenant que nous devons apprendre à changer nos habitudes de consommation et, en réalité, ce n’est pas simple de s’y retrouver pour un consommateur qui souhaite prioriser l’achat local», a indiqué Isabèle Chevalier, par communiqué, mercredi.

«Nous avons pris en main cette initiative pour que ce soit le plus facile possible, a-t-elle ajouté. Acheter à l’étranger est une dépense, consommer un produit local est un investissement!»

Les deux entrepreneurs derrière le projet souhaitent que l’habitude de consommer localement perdure après la fin de la pandémie. Ils invitent les gens d’affaires comme eux à ajouter leur entreprise à l’offre de Ma Zone Québec.