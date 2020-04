Une mère monoparentale de 6 enfants décède de la COVID-19

Une femme de 42 ans, mère monoparentale de six enfants de l’État de Washington, est morte des suites de la COVID-19 sans pouvoir serrer ses enfants dans ses bras.

Le garçon de Sundee Rutter, Elijah Ross-Rutter, 20 ans a raconté sur les ondes de CNN à quel point il lui a été pénible de voir sa mère mourir sans pouvoir la toucher ni la réconforter.

Confiné derrière une vitre faite de plexiglas et à bonne distance de celle-ci, il lui a dit adieu à l’aide d’un talkie-walkie.

«C'est un moment que personne ne veut vivre. Je lui ai dit que je l'aimais. Je lui ai dit que tout irait bien pour les enfants».

GoFundMe

«Nous, les frères et sœurs plus âgés, nous allons nous assurer que tout va bien pour les plus jeunes afin qu’ils grandissent et deviennent des adultes dont ma mère aurait été fière.

Sundee Rutter a survécu à un cancer du sein de stade 3. Elle était en rémission depuis janvier.

«Nous commencions tout juste, vous savez, à nous sentir à nouveau bien. Après cela, ç’a dégringolé», a raconté le jeune homme.

C’est le plus vieux de la famille, un garçon de 24 ans qui deviendra le tuteur légal des enfants. La fratrie a l’intention de rester ensemble.

Le garçon, ainsi que sa fratrie se retrouvent orphelin puisque leur père est décédé en 2012.

Une campagne de sociofinance GoFundMe a été mise en place pour soutenir les enfants.

Plus de 378 000$ ont été amassés.