Nouveau cas de COVID-19 à la STM

Un chauffeur du centre de transport Legendre a été testé positif à la COVID-19, a confirmé à Société de transport de Montréal (STM) à TVA Nouvelles. Sa dernière journée de travail remonte au 26 mars. Cela porte à neuf le nombre d'employés atteints de la COVID-19.

• À lire aussi: Conducteurs infectés: les trajets de bus concernés ne seront pas dévoilés

• À lire aussi: La STM accusée de ne pas respecter les règles

• À lire aussi: Un troisième cas de COVID-19 confirmé à la STM

«L’employé a été mis en isolement immédiatement et nous avons identifié les bus et les espaces de travail dans lesquels cet employé a travaillé afin de vérifier si les lavages appropriés ont été faits», explique la porte parole de la STM, Amélie Régis.

«Pour chaque cas confirmé d’employé de la STM atteint de la COVID-19, une enquête est déclenchée par la Santé publique. Cette dernière, en collaboration avec la STM, examine les risques possibles de contamination pour les collègues de travail de la personne affectée et de la clientèle. La STM se charge alors d’identifier tous les employés qui ont été en contact étroit avec l’employé concerné, communique avec ces personnes et prend les mesures appropriées. La santé publique considère que les personnes qui n’ont eu qu’une interaction transitoire avec le cas (par exemple : circuler près d’une personne infectée ou s’être brièvement retrouvé dans la même pièce qu’elle) sont à risque faible et recommande simplement de surveiller l’apparition de symptômes. Aucun isolement n’est nécessaire. Toutefois, si une personne pense être atteinte du virus, elle doit éviter à tout prix d’utiliser le transport en commun» ajoute-t-on du côté de la STM.