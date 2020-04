Nouveau record de décès en Espagne

L'Espagne a enregistré un nouveau record de 864 morts du nouveau coronavirus en 24 heures, passant la barre des 9000 morts deux mois après la détection d'un premier cas de contamination dans le pays.

Deuxième pays du monde le plus endeuillé par la pandémie après l'Italie, l'Espagne a dépassé mercredi la barre des 100 000 cas confirmés (102 136), mais le rythme de nouvelles infections continue à baisser, selon les chiffres du ministère de la Santé.

En termes de pourcentage d'évolution, référence des autorités pour suivre la pandémie, l'augmentation quotidienne du nombre de morts poursuit son ralentissement, descendant à +10,6% en 24 heures, contre +27% il y a une semaine.

Les patients guéris sont par ailleurs toujours plus nombreux, atteignant 22 647, soit près de 20% des cas confirmés.

L'évolution quotidienne du nombre de cas marque quand à elle un nouveau ralentissement à +8,2% contre +20% il y a une semaine.

Madrid reste la région la plus touchée avec 42,7% des cas et 29,2% des morts, bien que la maladie progresse aussi en Catalogne qui recense désormais plus de patients en soins intensifs que la capitale.

Depuis mi-mars, les quelque 47 millions d'Espagnols sont soumis à l'un des confinements les plus stricts d'Europe: ils ne peuvent sortir de chez eux que pour acheter à manger, se faire soigner, sortir rapidement leur chien.

Cette quasi-quarantaine a été renforcée lundi: seules sont autorisées les activités essentielles à l'approvisionnement du pays. Ceux qui, comme les ouvriers du bâtiment ou des usines, ne pouvaient pas travailler de chez eux, sont désormais à l'arrêt jusqu'à Pâques, le 12 avril.