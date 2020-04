Nous ne sommes pas prêts d'oublier le mois d’avril 2020. Le chroniqueur politique Mario Dumont est d’avis que l’on s’apprête à vivre «le mois le plus difficile du siècle».

«Le verglas, ça a été rough pour bien du monde, un mois complet sans électricité dans certains secteurs et ce n'était pas tout le Québec qui était touché. Avant ça on remonte à la Deuxième Guerre mondiale, on a vu la conscription, les Québécois ont vu leurs jeunes hommes partir à la guerre à 18-20 ans, mais ça se passait quand même sur un autre territoire», a-t-il laissé tomber dans son segment au Québec Matin.

«Avril 2020, on va s’en souvenir et je comprends le slogan "ça va bien aller", c’est temporaire, mais les nouvelles quotidiennes vont être tough», a-t-il ajouté.

Les résidences pour aînée durement touchées

Si Mario Dumont se réjouit de voir un bas taux d’hospitalisations, la «présence incroyable de la maladie dans les résidences pour aînés» laisse quant à elle présager le pire.

«On avait dit qu’il ne fallait surtout pas que ça arrive et là, ça arrive».

Voyez sa chronique entière dans la vidéo ci-dessus.