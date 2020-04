Plus de 900 000 personnes infectées dans le monde

Le nouveau coronavirus, apparu en décembre en Chine, a pour l'instant infecté plus de 900 000 personnes sur la planète, dont plus de 200 000 aux États-Unis, et fait plus de 45 000 morts, révèle mercredi un décompte effectué par l'AFP à partir de sources officielles.

La COVID-19 a été détecté dans 187 pays et territoires et c'est actuellement aux États-Unis, où il a tué au moins 4476 personnes, qu'il progresse le plus rapidement.