Un risque de crise alimentaire mondiale

Il existe un risque de «pénurie alimentaire» sur le marché mondial à cause des perturbations liées à COVID-19 dans le commerce international et les chaînes d'approvisionnement alimentaire, ont averti les présidents de deux agences de l'ONU et de l'OMC.

«Les incertitudes liées à la disponibilité de nourriture peuvent déclencher une vague de restrictions à l'exportation», provoquant elle-même «une pénurie sur le marché mondial», déclarent dans un rare communiqué commun le Chinois Qu Dongyu, qui dirige l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Ethiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Brésilien Roberto Azevedo, dirigeant de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Pour les trois organisations multilatérales traitant de santé, alimentation et commerce mondiaux, il est «important» d'assurer les échanges commerciaux, «en particulier afin d'éviter des pénuries alimentaires», indique leur texte commun reçu à Paris.

Les trois organismes s'inquiètent notamment du «ralentissement de la circulation des travailleurs de l'industrie agricole et alimentaire» qui bloquent de nombreuses agricultures occidentales, et des «retards aux frontières pour les containers» de marchandises qui entraînent un «gâchis de produits périssables et une hausse du gaspillage alimentaire».

Ils soulignent aussi le besoin de «protection» des salariés engagés dans la production alimentaire, des ouvriers exerçant dans l'industrie de transformation agroalimentaire et ceux de la distribution, afin de «minimiser la propagation du virus dans le secteur» et de «maintenir les chaînes d'approvisionnement alimentaire».

«Lorsqu'il est question de protéger la santé et le bien-être de leurs concitoyens, les pays doivent s'assurer que l'ensemble des mesures commerciales ne perturbe pas la chaîne de l'approvisionnement alimentaire», ajoutent les chefs de la FAO, de l'OMS et de l'OMC.

«C'est dans des périodes comme celles-ci que la coopération internationale est essentielle», soulignent-ils.

«Nous devons nous assurer que notre réponse face à la pandémie de COVID-19 ne crée pas, de manière involontaire, des pénuries injustifiées de produits essentiels et exacerbe la faim et la malnutrition», concluent-ils.