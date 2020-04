Vos questions sur la COVID-19, nos réponses

Tous les jours, nos spécialistes répondent à vos interrogations en lien avec le nouveau coronavirus.

«Certains membres du personnel hospitalier portent leur masque sur le nez et d'autres seulement sur la bouche. Les deux façons sont-elles bonnes?» - Valérie

«Pour que ce soit efficace, il faut couvrir le nez et la bouche. Le N95, on va l’ajuster en fonction de la forme du visage. Les professionnels ne portent plus la barbe et la moustache pour que ce soit bien ajusté.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Est-ce que l'huile d'origan peut aider une personne qui a la COVID-19?» - Martin

«Santé Canada a émis des mises en garde très sérieuses. On n’a pas de médicaments qui démontrent de façon absolue qu’ils sont capables de stimuler le système immunitaire face à la COVID-19. Santé Canada a mis en garde contre l’huile d’origan au sujet de fausses allégations. Il faut faire très attention. On n’a aucune preuve que ce produit peut aider.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Je prends 200 mg de Plaquénil par jour pour la polyarthrite rhumatoïde. Est-ce possible qu'il y ait une pénurie de Plaquénil pendant cette pandémie?» - René

«Cette molécule ne devrait plus être utilisée pour traiter l’arthrite rhumatoïde. Ce ne sera plus la molécule qui sera disponible pour vous. Elle est dans votre corps pendant très longtemps. Pour l’instant, on ne connaît pas assez bien ça et on demande des études. - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Si nous avons eu des symptômes qui s'apparentent au coronavirus, mais que nous n'avons pas passé de test, est-il possible de passer le test pour savoir si c'était la COVID 19? Avons-nous développé des anticorps?» - Annie

«Si vous avez eu la COVID-19, vous avez développé des anticorps. Pour savoir si vous l’avez déjà eu, c’est un test sanguin qui va permettre de dire si vous avez développé les anticorps. Plusieurs compagnies sont en train de développer des tests sanguins, mais ils sont très chers et pas encore disponibles.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»