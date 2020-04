COVID-19: le Nouveau-Brunswick va de l’avant avec l’hydroxychloroquine

Le Nouveau-Brunswick devient la première province au Canada à «organiser» et à «autoriser» l’utilisation de l’hydroxychloroquine pour traiter certains patients atteints de la COVID-19.

«Ce que nous, on veut faire, c’est certainement rendre accessible l’hydroxychloroquine aux patients dans la communauté au tout début de leur maladie. Si l’on fait un parallèle avec la grippe ou l’influenza, les bénéfices se rencontrent lorsque le traitement est administré tôt», a expliqué jeudi le Dr Gabriel Girouard, microbiologiste-infectiologue au CHU Dr-Georges-L.-Dumont de Moncton en entrevue avec Sophie Durocher sur QUB radio.

Reconnu par certains scientifiques comme une possible solution afin d'éviter les complications graves causées par la COVID-19, le médicament continue de faire controverse chez certains experts.

«La bonne chose à faire, c’est aussi d’utiliser son jugement de médecin. On s’est dit: "devant l’ampleur de la crise, avec un système de santé qui s’écroule partout sur la planète, est-ce que l’on doit plutôt, ici, utiliser notre chapeau de clinicien et utiliser le bon jugement clinique".»

Le microbiologiste-infectiologue s’est réuni avec un groupe d’experts afin d’analyser et de «regarder toutes les données» concernant les essais cliniques menés sur des patients atteints de la COVID-19.

«On s’est lancé dans l’idée de traiter tôt les patients avec l’hydroxychloroquine. Donc, on y croit, on a revu les données, les données sont pour nous satisfaisantes pour prendre une décision, et encore là, devant une urgence sanitaire inégalée de mémoire d’homme», a ajouté le Dr Girouard.