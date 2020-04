EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 chamboule la vie telle qu'on la connait.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles en lien avec cette crise qui frappe les gouvernements, l’économie et la population au fil de la journée.

DERNIER BILAN | 5h49

PLANÉTAIRE

Cas confirmés: 941 949

Morts: 47 522

Rétablis: 195 929

ÉTATS-UNIS

Cas confirmés: 216 722

Morts: 5137

Rétablis: 8672

CANADA

Atteints par le virus

Québec: 4 611

Colombie-Britannique: 1066

Ontario: 2392

Alberta: 871

Saskatchewan: 193

Manitoba: 127

Nouveau-Brunswick: 81

Nouvelle-Écosse: 173

Terre-Neuve-et-Labrador: 175

Île-du-Prince-Édouard: 21

Territoires du Nord-Ouest: 2

Yukon: 6

Nunavut: 0

Canadiens rapatriés: 13

Total: 9731

DÉCÈS

Colombie-Britannique: 25

Québec: 33

Ontario: 37

Alberta: 11

Saskatchewan: 3

Manitoba: 1

Terre-Neuve-et-Labrador: 1

Total: 111

5h45 | 60% du personnel Lufthansa au chômage partiel

AFP

Le groupe aérien Lufthansa va mettre plus de 60% de ses salariés au chômage partiel pour faire face à la chute drastique du trafic aérien, conséquence de la pandémie de coronavirus, a indiqué le groupe jeudi.

Lufthansa «a inscrit ou compte inscrire» 87 000 de ses 135 000 salariés à des dispositifs de chômage partiel dans les pays où il opère, dont 62 000 en Allemagne, indique un porte-parole du groupe à l'AFP.

5h42 | L'Espagne dépasse la barre des 10 000 morts

5h39 | Le ministre de la Santé israélien testé positif au coronavirus

AFP

5h24 | Le cap des 1000 morts franchi en Belgique

La pandémie du nouveau coronavirus a causé la mort de plus de 1000 personnes en Belgique, selon un nouveau bilan officiel communiqué jeudi par les autorités sanitaires.

Le nombre de morts a doublé en l'espace de trois jours, notamment en raison de la comptabilisation décalée des décès intervenus en maison de retraite. Il y a eu 1011 décès depuis le début de la pandémie pour 15 348 cas confirmés, a-t-il été précisé lors d'une conférence de presse.

4h48 | Le Togo décrète état d'urgence sanitaire et couvre-feu

4h37 | Critiqué, Boris Johnson promet d'augmenter «massivement» le dépistage

AFP

4h25 | Retour du confinement dans un comté du centre de la Chine

600000 habitants d'un comté du centre de la Chine ont été placés en confinement après la découverte d'un cas de COVID-19, au moment où le pays redoute une nouvelle vague de contaminations.

4h18 | Grèce: un camp de migrants infecté au coronavirus placé en quarantaine

3h53 | La Corée du Nord réaffirme qu'elle ne compte aucun cas de coronavirus

AFP

La Corée du Nord ne compte aucun cas de nouveau coronavirus, a assuré à l'AFP un haut responsable de la Santé à Pyongyang, au moment où certains pays doutent de l'absence de toute contamination à la COVID-19 dans ce territoire.

Cet État pauvre et isolé diplomatiquement, entouré de la Chine et de la Corée du Sud, deux pays très touchés par le virus, avait rigoureusement fermé l'ensemble de ses frontières dès la fin janvier et pris des mesures drastiques de confinement.

3h11 | Le jazzman Ellis Marsalis meurt avoir contracté la COVID-19

AFP

Le jazzman Ellis Marsalis, patriarche d'une famille de grands noms du jazz, est décédé mercredi à l'âge de 85 ans, après avoir contracté le coronavirus, a annoncé son fils Branford.

Ce pianiste et enseignant, qui a figuré sur des dizaines d'albums au long d'une carrière de plusieurs décennies, est le père du trompettiste Wynton et du saxophoniste Branford Marsalis.

1h09 | 9000 membres d'équipage de bateaux de croisière dépistés en Australie

La police et l'armée australiennes vont héliporter des médecins sur plusieurs paquebots de croisière se trouvant près de Sydney, pour qu'ils procèdent au dépistage du nouveau coronavirus sur 9000 membres d'équipage, ont annoncé jeudi les autorités.

Cette vaste opération de type militaire, qui devrait débuter ce weekend, a pour objectif de régler le différend qui oppose des compagnies de croisières aux autorités australiennes.

0h47 | L'île de Pâques touchée par le coronavirus

AFP

À plus de 3500 km des côtes sud-américaines, les habitants de l'île de Pâques appliquent scrupuleusement les mesures de confinement pour faire face au coronavirus qui a déjà contaminé au moins deux personnes. Mais ils redoutent des lendemains difficiles en l'absence de touristes.

L'île chilienne de 7750 habitants, située dans le Pacifique sud et connue pour ses impressionnants mégalithes à la mystérieuse origine, a comptabilisé pour l'heure deux cas déclarés de coronavirus et deux autres cas suspects sont en cours d'analyse.