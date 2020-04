«Je vais travailler avec la peur au ventre»

«Les travailleurs de la santé sont surnommés les anges gardiens, les héros, mais avant tout, nous sommes des êtres humains et on commence vraiment à avoir la chienne d’aller travailler.»

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Cilia Petit livre un véritable cri du coeur dans une vidéo qu’elle a fait parvenir à TVA Nouvelles. La femme de 30 ans et mère de deux enfants travaille en laboratoire à l’Hôpital de Verdun. Elle aime son boulot, mais vit dans la peur.

«Malgré les mille précautions que l’on prend, qu’on porte des masques à longueur de journée, des gants dans tout ce que l’on fait, qu’on se lave les mains 14 millions de fois par jour, le risque de se faire contaminer par la COVID-19 est présent quand même», soutient-elle.

Mme Petit craint de ne pas savoir qu’elle est infectée et de semer le virus autour d’elle. «J’ai peur de contaminer mes collègues de travail. J’ai peur en revenant à la maison de contaminer mon chum et mes deux enfants. Avant d’avoir des symptômes, je vais avoir contaminé des gens», déplore-t-elle.

Cilia Petit a un message pour les Québécois. «Tu trouves ça long, plate de ne pas sortir, mais dis-toi que tu es en sécurité. Moins tu as de contacts, moins tu as de risques d’être infecté. (...) Écoute les consignes, si tu sors, c’est parce que c’est urgent, que c’est vraiment nécessaire et tu te laves, les mains en rentrant.»

Elle termine sa vidéo avec des trémolos dans la voix. «Tous ensemble, on va le combattre ce mautadit virus-là. Nous, on va rester au front pour vous. Je vais mettre mon masque, je vais aller travailler et Ça va bien aller!»