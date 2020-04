La Banque mondiale prête à déployer 160 milliards de dollars

La Banque mondiale s'est dite prête jeudi à déployer jusqu'à 160 milliards de dollars au cours des 15 prochains mois pour aider les pays à répondre aux conséquences sanitaires immédiates de la pandémie et soutenir la reprise économique.

Son Conseil d'administration a approuvé jeudi «un premier ensemble d'opérations d'aide d'urgence pour les pays en développement du monde entier», a-t-elle expliqué dans un communiqué, faisant état d'un «premier groupe de projets, d'un montant de 1,9 milliard de dollars» pour aider 25 pays.

«Nous avons déjà des opérations de riposte sanitaire dans plus de 65 pays», a déclaré le président du Groupe de la Banque mondiale, David Malpass cité dans le texte.

«Nous nous efforçons de renforcer la capacité des pays en développement à réagir à la pandémie de COVID-19 et à raccourcir le délai de reprise économique et sociale», a-t-il ajouté, soulignant que ce sont les pays les plus pauvres et les plus vulnérables qui seront «probablement les plus durement touchés».

En réponse aux perturbations généralisées de la chaîne d'approvisionnement, la Banque mondiale aide également les pays à accéder aux fournitures médicales indispensables «en contactant les fournisseurs au nom des gouvernements», a expliqué l'institution qui encourage par ailleurs d'autres pays à fournir un soutien financier aux pays en développement.

«Ce paquet de réponses rapides sauvera des vies», a affirmé Axel van Trotsenburg, directeur général des opérations de la Banque mondiale, cité dans le communiqué.

Selon lui, les opérations dans les pays seront «coordonnées au niveau mondial pour garantir le partage rapide des meilleures pratiques, y compris des approches pour renforcer les systèmes de santé nationaux».