La pandémie, un coup de pouce pour l’achat local?

Plusieurs personnes pensent qu'une fois que cette pandémie sera chose du passé, de nombreux consommateurs vont se tourner plus facilement vers l'achat local.

À l'heure actuelle, de nombreux petits producteurs locaux font des pieds et des mains pour écouler leur marchandise.

En même temps, des consommateurs se tournent davantage vers les commerces de proximité.

Aux Serres Richard Cosetti à Mont-Sait-Grégoire, la saison est bien partie. La serre compte déjà quelque 600 plants de tomates cerises et 300 autres suivront bientôt.

«Ça a suivi la courbe du virus. C'est logarithmique, à quel point les gens se sont mis à réaliser... à quel point encourager local, c'était primordial», raconte Richard Cosseti.

M. Cosetti vend habituellement à des entreprises. Il a dû trouver de nouveaux clients et commencer la livraison de ses paniers maraîchers à domicile. Et aussi à de petits commerces de la région.

«On a plus de gens qui nous envoient des courriels, qui nous posent des questions, qui veulent connaître nos fournisseurs aussi», explique Karine Bonneville, de l’épicerie Les petites Bonneville.

Dans un ancien entrepôt de Montréal, Sandra Barreto fait l’élevage d’insectes. Juste à côté, Virginie Boivin, elle, fait pousser de magnifiques champignons. Toutes les deux écoulaient leur production dans la restauration.

«On a lancé une plateforme aujourd'hui, justement, où les gens peuvent passer une commande avec les différents producteurs agricoles de la centrale, puis on fait la livraison, bien, sans contact», relate Virginie Boivin.

De leur côté, le répertoire Solution locale met en relation consommateurs et entreprises de proximité. En deux semaines à peine, plus de 800 commerces s'y sont inscrits.

«On l'a lancé pour la Mauricie, le Centre-du-Québec et l'Estrie parce qu'on était des citoyens qui provenaient de ces régions-là. Mais rapidement, on a été approchés par des partenaires locaux, d'autres citoyens de partout au Québec», lance Geneviève Rajotte Saurio.

Parmi ces entreprises, il y a Bacchus76, un distributeur de vin.

«Il faut être créatif. Chaque jour, j'ai une nouvelle idée sur comment aller chercher les clients», dit Sébastien Langlois.

La pandémie a bouleversé la chaîne de production alimentaire, et aujourd'hui, l'ONU s'inquiète d'éventuelles pénuries alimentaires dans le monde.

Et s'il y a beaucoup d'inquiétude, il y a quelque chose de rassurant aussi de voir tous ces petits producteurs locaux se débattre pour trouver de nouveaux marchés et, surtout, de voir tous ces consommateurs québécois se tourner désormais de plus en plus vers eux.