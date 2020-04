Patients, personnel soignant et aînés testés en priorité

Les tests de dépistage du coronavirus seront dorénavant faits en priorité aux patients hospitalisés, au personnel de la santé ainsi qu’aux résidents des centres pour personnes âgées.

Les autorités de santé publique ont révisé jeudi leur protocole de dépistage de la COVID-19. Puisque c’est maintenant la transmission communautaire qui génère le plus d’infections au Québec, les gens qui reviennent de voyage ne seront plus testés en priorité, comme c’était le cas jusqu’à maintenant.

«La priorisation des dépistages (...) sera désormais recentrée sur les personnes les plus à risque d'être hospitalisées ou de développer des complications à la suite de l'infection et celles qui occupent des fonctions stratégiques dans la lutte contre l'infection au Québec», fait-on valoir.

Les clientèles qui recevront un test de dépistage prioritaire sont les suivantes :

- P1 : les patients hospitalisés et ceux qui se présentent à l'urgence qui ont un diagnostic clinique ou radiologique compatible avec la COVID-19;

- P2 : les professionnels de la santé symptomatiques en contact direct avec les patients, incluant les ambulanciers;

- P3 : les résidents des centres d'hébergement et de soins de longue durée et de résidences privées pour aînés symptomatiques ou exposés dans leur milieu de vie à une situation d'éclosion (au moins deux cas) ou de décès inattendu avec une cause respiratoire infectieuse suspectée;

- P4 : les personnes symptomatiques vivant en région éloignée, dans une communauté isolée ou issue des Premières Nations/Inuits, qui ont un accès limité à un hôpital;

- P5 : les premiers répondants ou les travailleurs du système de sécurité publique symptomatiques et les autres travailleurs fournissant des services essentiels;

- P6 : certaines personnes symptomatiques de la communauté, sur recommandation directe du directeur de santé publique.