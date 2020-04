Vous avez des questions sur la COVID-19? Nos experts y répondent

Tous les jours, nos spécialistes répondent à vos interrogations en lien avec le nouveau coronavirus

«Une personne qui souffre d'allergie saisonnière au pollen est-elle plus à risque de contracter la COVID-19?» - Francine

«Si vous n’avez qu’une rhinite, il n’y a pas de risque. S’il y a de l’asthme, c’est une maladie pulmonaire donc ça peut être plus à risque. Vous pouvez traiter les allergies avec les antihistaminiques, mais faites attention si vous vous mouchez. Il faut vous laver avant et après pour éviter de vous contaminer.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste à «La Joute»

«Si je circule avec des manches courtes, j'imagine que le lavage de mains doit se compléter par un lavage des bras?» - Edith

«Avec votre bras, vous pouvez difficilement toucher votre visage. Ça reste une bonne idée de laver toutes les zones à risque de recevoir des gouttelettes.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste à «La Joute»

«La MRC d'Argenteuil est en confinement. Je dois aller à l'hôpital vétérinaire de Mirabel pour aller chercher la médication de mon animal. C'est une question de vie ou de mort. Pourrais-je y aller?» - Jenn

«Appelez au centre vétérinaire et ils peuvent vous livrer ou poster vos médicaments. Je suis certaine que vous n’êtes pas seule à avoir ce problème.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste à «La Joute»

«Je vais accoucher dans une semaine. Je voudrais avoir si mon enfant sera davantage à risque d'attraper la COVID-19?» - Angie

«Ne prenez pas de marche, restez à la maison pour éviter d’avoir la COVID-19 quand vous accoucherez. Une seule personne pourra être avec vous quand vous allez accoucher. Il faut prendre des mesures préventives. Pour ce qui est du bébé, il y a un risque de transmettre, il y a eu un cas en Grande-Bretagne.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste à «La Joute»

«Est-ce qu'une personne qui succombe à la COVID-19 pourra faire le don de ses organes?» - Claire

«Tous les dons d’organes des suites de quelqu’un qui est porteur de la COVID-19 sont suspendus.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste à «La Joute»