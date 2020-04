Coincés sur un bateau, ils font le suivi avec leurs patients

La croisière du Dr Guy Morrissette et de sa conjointe Manon Aubry sur le Celebrity Eclipse a pris une tournure inattendue en raison de l’éclosion de la COVID-19.

Leurs vacances ont été rallongées d’une quinzaine de jours puisque le Celebrity Eclipse n’a pu accoster au Chili comme prévu. Pour se rendre utiles, le docteur et sa conjointe, infirmière, ont décidé de faire le suivi avec leurs patients... via téléphone satellite.

«À cause de nos fonctions, on était très au fait de ce qui se passait au Québec. En même temps, sur le bateau, on avait l’impression d’être dans une bulle», raconte le Dr Morrissette.

Au total, ils ont effectué environ 200 appels, une façon pour eux de donner un coup de main même depuis l’étranger. «Tous les patients qui avaient des questions, des malaises, des inquiétudes. On a retourné chacun des appels», résume Mme Aubry.

Le couple entrevoit aussi «des conséquences heureuses à une situation très dramatique» : la télémédecine en temps de crise prouve son utilité et est appelée à être de plus en plus commune.

De retour au Canada depuis trois jours, ils respectent les consignes d’isolement tout en continuant à travailler depuis le confort de leur domicile, à Gatineau.