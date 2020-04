Comment éviter la catastrophe sanitaire de New York

En première ligne d’un hôpital new-yorkais, le docteur Julien J. Cavanagh implore les Québécois de respecter les consignes de confinement afin d’éviter la situation que connait l’État de New York.

• À lire aussi: «Si on m’enlève tout, ça devient catastrophique» - Dr Marquis

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

• À lire aussi: Les États-Unis enregistrent le pire bilan de morts en 24h dans le monde

«Il faut absolument comprendre que c’est un effort de guerre et qu’il consiste à rester chez soi et à avoir le minimum d’activités à l’extérieur», insiste-t-il.

New York est un «contre-exemple», avance-t-il lors d'une entrevue avec Paul Larocque à 100% Nouvelles.

La situation dans le complexe hospitalier dont il est le chef des médecins résidents s’est empirée dans la dernière semaine. S’ils étaient 400 la semaine dernière atteints de la COVID-19, ils sont aujourd’hui plus de 800 au State University of New York Downstate Medical. «Les patients arrivent très malades», s’inquiète-t-il.

De plus, les pénuries d’équipements de protection se font durement ressentir dans l’établissement. «On économise tout, de façon à rationner notre matériel. Les fameux masques N95, on les passe sous une lampe à ultraviolet pour les réutiliser pendant une semaine», illustre le médecin.

Avec son dépistage rapide et son système de santé qui résiste à la vague de nouveaux cas pour le moment, le Dr Cavanagh estime que le Québec fait bonne figure. «Vous êtes encore en mesure d’offrir aux patients qui se présentent la qualité de soins maximum», illustre-t-il. La collaboration entre les provinces et le fédéral y serait aussi pour beaucoup, contrairement aux États-Unis où aucune «politique fédérale unifiée donne le ton pour l’ensemble des 50 États», selon lui.

«La seule façon de ralentir, c’est de se confiner», rappelle-t-il, insistant dans ses conseils aux Québécois.