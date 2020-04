COVID-19: 800 000 repas destinés aux banques alimentaires

D'importants convois de nourriture se dirigent vers les banques alimentaires du Québec, dont les réserves ont fondu en raison de la pandémie de la COVID-19. En effet, un impressionnant total d'au moins 800 000 repas commencera à renflouer de nombreux organismes dans moins de trois semaines.

En créant Les Cuisines Solidaires, Jean-François Archambault a donné vie à une mobilisation sans précédent. Craignant une situation pire encore que celle qui sévit actuellement, il a convaincu et inspiré une horde de partenaires – tant financiers qu'alimentaires – d'embarquer dans l'aventure.

«Les chefs veulent cuisiner, il n'y a plus personne dans les cuisines, y'a des aliments qui sont disponibles et il va y avoir un méchant problème tantôt avec le confinement qu'on a tous les jours dans la face, les mesures de plus en plus dures, les régions fermées à part pour les services essentiels...», explique celui qui est aussi le directeur général et le fondateur de La Tablée des Chefs.

Des restaurateurs connus

Moult établissements fermés en raison du coronavirus ouvriront leurs portes uniquement afin d'accueillir des chefs bien connus – qu'on pense à Jérôme Ferrer, Ricardo et Stefano Faita – appuyés de leurs cuisiniers. Avec leur équipe, ils concocteront des portions de deux et de six, pour différentes clientèles, celles des gens seuls, en couple, des personnes âgées, en santé mentale ou encore des familles.

«Pour convaincre les cuisiniers et les aider, je verse 1 $ par portion cuisinée et je leur fournis tout. Ils ont juste à faire revenir leur monde», détaille Jean-François Archambault.

L'importante production alimentaire nécessitant 100 000 kilos de protéines et 100 kilos de légumes (patates, tomates, haricots, etc.) sera lancée la semaine du 13 avril. Au menu, on sait déjà qu'il y aura du pâté chinois avec de l'effiloché de porc et un chili végétarien.

Prêt à toute éventualité

Actuellement conçu afin de couvrir deux mois, ce grand mouvement de mobilisation et d'entrepreneuriat social pourra assurément être prolongé, si la situation l'exige, assure Jean-François Archambault, «S'il faut faire 1,5 ou 2 millions de repas, tant que les restos vont rester fermés, on va pouvoir cuisiner avec les chefs.»

Le fier instigateur du projet n'hésite pas à avancer que cet exemple frappant de solidarité fonctionnerait aisément dans un avenir trouble.

«On ne veut pas revivre ça, mais de savoir qu'on a mis en place une logistique qui va fonctionner, parce que tout le monde est sérieux dans cette démarche, on va être au rendez-vous si jamais une situation comme ça devait se reproduire. [...] Tout ce projet des Cuisines Solidaires va rester pour aider les Québécois si jamais il arrivait quoi que ce soit d'autre, dans des situations d'urgence où on doit nourrir des milliers de personnes en détresse.»