COVID-19: le Canada compte plus de 12 000 cas confirmés

Le nombre de cas confirmés de la COVID-19 prend chaque jour plus d’ampleur d’un océan à l’autre. Vendredi, le pays a franchi la barre des 12 000 personnes infectées – 12 389 – et compte désormais 178 décès.

• À lire aussi: 61 décès et 6101 cas de COVID-19 au Québec

• À lire aussi: François Legault veut un Québec plus autonome

• À lire aussi: Masques N95 retenus: Trudeau lance un avertissement aux États-Unis

• À lire aussi: Jusqu’à 1600 morts d’ici la fin avril, prévoit l’Ontario

L’Ontario a annoncé de nouvelles mesures pour mettre l’économie sur pause, comme le Québec l’a fait il y a une dizaine de jours, le premier ministre Doug Ford ayant dévoilé aussi de sombres projections selon lesquelles jusqu’à 1600 Ontariens pourraient perdre la vie d’ici la fin d’avril.

Au Québec, le nombre de morts s’est alourdi, jeudi, avec 61 décès, soit 25 de plus que la veille. La majorité des victimes sont des personnes âgées, mais on déplore un décès d’une personne de Montréal dans la tranche d’âge des 30-39 ans. Dans la Belle Province, 4233 cas sont sous investigation et 77 469 analyses ont été déclarées négatives à ce jour.

Les chiffres de la Colombie-Britannique et de l’Alberta, les deux autres provinces les plus touchées avec le Québec et l’Ontario, seront dévoilés plus tard vendredi après-midi.

LA SITUATION AU PAYS:

Québec: 6101

Ontario: 3255

Colombie-Britannique: 1121

Alberta: 968

Saskatchewan: 220

Nouvelle-Écosse: 207

Terre-Neuve-et-Labrador: 195

Manitoba: 182

Nouveau-Brunswick: 95

Île-du-Prince-Édouard: 22

Canadiens rapatriés: 13

Yukon: 6

Territoires du Nord-Ouest: 4

Nunavut: 0

Total: 12 389

DÉCÈS