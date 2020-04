Décuplement de la fréquentation du site du Louvre

La fréquentation du site internet du Louvre a explosé : les visites sont passées de 40 000 à 400 000 visites par jour, en cette période de confinement prolongé en France et dans de nombreux autres pays, dû à la pandémie de coronavirus.

Comme tous les musées confrontés à l'arrêt brutal des visites, le musée le plus fréquenté au monde (près de 10 millions de visiteurs en 2019) cherche à tirer d'un mal un bien : faire du confinement une occasion d'atteindre ceux qui n'ont ni le temps, ni le loisir, de le rejoindre d'ordinaire et leur faire découvrir à domicile ses collections et son histoire.

Le site www.louvre.fr a ainsi multiplié ses offres, souvent ludiques, offrant des conférences filmées, dessins animés, vidéos de youtubeurs, et podcasts que le musée a pu produire au cours des dernières années.

Plus de la moitié des pages vues se concentrent sur la page des visites virtuelles, en anglais, a expliqué le service de communication du musée.

L'appli de l'expérience VR «En tête à tête avec la Joconde», proposée à l'exposition Léonard de Vinci, a été téléchargée presque 3 000 fois. Elle permet d'entrer dans le monde de Mona Lisa, de la voir se mouvoir, de découvrir son intérieur.

Une vidéo du youtubeur Florian Boullot, acteur de l'ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response, des contenus sonores qui visent à déclencher un état de relaxation), offre une promenade solitaire à travers le musée, ponctuée de chuchotements.

Cette vidéo fait partie de la «Carte Blanche aux YouTubers», lancée il y a quatre ans déjà. Le succès de ces vidéos en cartes blanches repose sur l'originalité du format et du contenu.

Au programme aussi, la découverte à la loupe d'un portrait au pastel de la marquise de Pompadour par Maurice Quentin de La Tour, un dialogue sur le Siècle d’or hollandais et une rencontre avec Agnès Varda...

Le podcast est aussi privilégié par le Louvre depuis l'automne 2018. «Quand la peinture raconte Léonard» propose un voyage à travers les 5 peintures de l'artiste conservées au Louvre.

Depuis 2009, le Louvre a enfin renforcé sa présence sur les réseaux sociaux. Grâce à ses 14 comptes (Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, WeChat etc.), il est suivi par 7,9 millions d’abonnés. Cette présence active permet de partager sa vie concrète, de faire découvrir le travail des conservateurs, ou en temps normal des informations pratiques pour les visiteurs, comme les jours de fermeture, etc.