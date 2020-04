Des familles ont l'impression d'abandonner leurs proches en fin de vie

L'interdiction de visites dans les maisons de soins palliatifs est difficile à accepter pour les proches de ceux qui vivent leurs derniers moments.

À Saguenay, Émile Bergeron a l'impression d'abandonner sa mère de 69 ans, gravement malade.

La dame, qui souffre d'un cancer incurable, est hébergée à la Maison de soins palliatifs du Saguenay depuis deux semaines.

«Les médecins ont été assez clairs, il lui reste quelques semaines. Je la visite tous les jours, je me suis fait un devoir de la visiter et de vivre ce moment-là ensemble», explique le jeune homme.

Chaque jour, depuis deux semaines, Émile se rend à son chevet pour lui donner un peu de réconfort dans les derniers instants de sa vie.

Mais depuis jeudi, ce n'est malheureusement plus possible pour lui d'accompagner sa mère, comme il le souhaite. Mercredi, la Maison de soins palliatifs du Saguenay a reçu une nouvelle directive du gouvernement pour aviser que les visites étaient maintenant interdites, sauf pour les personnes pour qui il ne restait que quelques heures à vivre (24 à 48 heures).

«On vit toutes les étapes du deuil. Depuis deux semaines, on le vivait ensemble. Ça allait assez bien. C'était assez serein. Mais là hier avec ça, c'est vraiment venu couper le lien. Il y a beaucoup de colère, d'impuissance, de la tristesse, de la déception», raconte M. Bergeron, attristé. Il estime que cette nouvelle mesure est cruelle et inhumaine.

«C'est un droit fondamental, je pense, d'accompagner ses parents dans la mort. Pis là, on se le fait enlever..., ajoute-t-il. Je comprends qu'on est en état d'urgence, il y a des directives spéciales, mais il ne faut pas oublier qu'on est des humains. Il ne faut pas oublier le côté humain de la chose.»

Émile Bergeron se demande comment il pourra continuer à garder le contact avec sa mère. Dans son cas, les moyens technologiques seront difficiles.

«Dans le cas spécifique de ma mère, elle est malentendante. C'est vraiment difficile, il faut vraiment qu'on soit à côté d'elle et qu'elle puisse lire sur nos lèvres. Et tu as tout le contact humain aussi, serrer dans les bras...»

Il espère profondément que la directive sera modifiée pour pouvoir profiter des derniers moments avec sa mère.