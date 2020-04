Elle fait ses adieux à son mari atteint de la COVID-19 par Facetime

Hospitalisé parce qu’il était atteint de la COVID-19, Joe Lewinger n’a pu être accompagné de son épouse Maura durant ses derniers moments.

En entrevue à CNN, Mme Lewinger raconte qu’elle a dû se résigner à être aux côtés de son mari virtuellement.

Avant d’être hospitalisé, Joe, 42 ans, n’avait aucune condition sous-jacente. La veuve raconte que quelques jours avant, on lui avait refusé un premier test de dépistage parce que ses symptômes n’étaient pas assez apparents.

C’est au beau milieu d’une nuit que son mari s’est rendu à l’hôpital parce que sa fièvre ne cessait d’augmenter. Il n’en est jamais ressorti.

Mais grâce à une infirmière de l’hôpital, Maura a pu faire ses adieux à son mari et lui parler une dernière fois, bien qu’il était sous sédation.

«J’ai téléphoné le matin et on m’a dit qu’il avait été branché à un respirateur. On m’a ensuite dit qu’on l’avait transféré aux soins intensifs», raconte-t-elle.

Le lendemain matin, l’infirmière en poste se fait rassurante et lui dit que son mari est dans un état stable. Vers 14h, tout bascule. Maura Lewinger reçoit un appel de l’infirmière qui lui partage ses préoccupations sur l’état de Joe.

«Elle me dit qu’il prend trois médicaments différents pour la pression artérielle et que sa respiration n’est pas adéquate, il est incapable de sécréter le carbone de ses poumons», ajoute-t-elle.

L’infirmière lui propose alors une nouvelle intervention, mais ne peut rien lui garantir, explique Mme Lewinger.

«Elle m’a rappelé une fois de plus pour me dire qu’ils avaient tout essayé, mais que malheureusement, il ne lui restait plus de temps.»

Elle a immédiatement demandé à être présente avec lui par Facetime pour ses derniers moments.

«Je l’ai remercié d’avoir été un mari extraordinaire, poursuit Mme Lewinger, les larmes aux yeux. Le médecin a ensuite pris le téléphone et m’a dit : ‘‘je suis désolé, mais son cœur ne bat plus’’. Je lui ai fait jouer notre chanson de mariage et c’était la fin.»

Si Maura Lewinger partage son histoire, c’est qu’elle espère que les gens seront davantage conscientisés envers la crise de COVID-19.

Elle plaide notamment pour que les personnes respectent les mesures de confinement et les recommandations faites par les différents paliers gouvernementaux.