Il sombre dans la rivière des Prairies pour sauver son chien

Un homme d’une trentaine d’années aurait sombré dans les eaux de la rivière des Prairies en tentant de sauver la vie de son chien, vendredi après-midi, à Laval.

Vers 16 h 30, les circonstances entourant l’incident demeuraient nébuleuses. Mais selon la police de Laval, l’homme et son chien se trouvaient à proximité du plan d’eau lorsque l’animal serait tombé dans la rivière, un peu avant 16 h.

Son maître aurait tenté de le rescaper, mais serait lui aussi tombé dans l’eau glaciale, non loin de l’île Paton, dans le quartier Chomedey.

«Le chien a réussi à revenir sur la terre ferme, mais pas l’homme», a indiqué le lieutenant Frédéric Jean, porte-parole de la police de Laval.

Une vaste opération de recherche et de sauvetage a donc été mise en branle sur la rivière des Prairies. La Garde côtière, les policiers et les pompiers de Laval participaient aux recherches dans le but de retrouver le disparu.