La rivière Chaudière sort de son lit

Plus d’une vingtaine de personnes ont été évacuées après que la rivière Chaudière ait débordée et inondée leur demeure sur la 1re Avenue Est et Ouest, à Saint-Georges, au nord du pont David-Roy.

Les autorités ont constaté qu’un embâcle formé à la sortie nord de la ville avait reculé vers le centre-ville sur une distance d’environ 750 mètres. La pluie a ensuite fait monter rapidement le niveau de l’eau dans ce secteur.

«C’est la première inondation importante de la saison printanière. On pensait que ça allait bien se faire parce que la rivière n’avait pas un gros débit. Mais ça a lâché d’un coup et le niveau de l’eau a monté très rapidement entre 5h et 6h [vendredi matin]», explique Claude Poulin, directeur général de la Ville de Saint-Georges et coordonnateur des mesures d’urgences.

Au moment d’écrire ces lignes, vers 9h vendredi matin, l’eau continuait de monter et la Ville gardait un œil sur la situation qui pourrait s’envenimer rapidement. La 1re Avenue est fermée à la circulation à partir du boulevard Lacroix.

Relocalisation en pleine pandémie

L’évacuation des résidents affectés a été plus lente que d’habitude, indique M. Poulin, en raison des mesures qui doivent être prises en temps de pandémie de coronavirus.

«Par exemple, on ne peut pas mettre plusieurs personnes dans le même véhicule quand on va les reconduire et on doit s’assurer de respecter une certaine distanciation sociale», précise M. Poulin.

La plupart des sinistrés ont été relocalisés chez des proches, dans la région, après que les autorités se soient assurés qu’ils n’étaient pas porteurs de la COVID-19.

Les autres, qui ne pouvaient pas se réfugier chez des membres de leur famille, ont été placés en confinement dans des chambres de l’hôtel Georgesville.