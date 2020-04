Le Tour de l’Île est annulé

Vélo Québec a annoncé vendredi l’annulation du prochain Tour de l’Île, qui devait avoir lieu à Montréal le dimanche 7 juin.

L’organisme a également annoncé l’annulation du Tour la Nuit, du Défi métropolitain et des activités vélo-boulot, qui étaient prévus du 31 mai au 7 juin.

Le Défi Vélo Mag, qui devait se dérouler le samedi 20 juin 2020 en Montérégie, écope aussi de la crise sanitaire actuelle causée par la pandémie de coronavirus.

«Malgré les défis à relever, nous croyons que le report de ces événements (à 2021) est en phase avec les plus récentes directives gouvernementales et dans l’intérêt et la sécurité de tous les participants, bénévoles, employés et partenaires», a indiqué Suzanne Lareau, présidente-directrice générale à Vélo Québec, par voie de communiqué.

«Toutes les personnes inscrites à un ou l’autre de nos événements recevront une communication courriel pour les informer que leur inscription sera automatiquement transférée au même événement de l’édition 2021 sauf s’ils souhaitent être remboursés», a ajouté Mme Lareau.