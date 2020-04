Les quincaillers demandent la réouverture d’urgence des chantiers

L’Association québécoise des quincailliers et matériaux de construction (AQMAT) demande à l’industrie de la construction de rouvrir les chantiers de toute urgence, avant qu’il ne soit trop tard.

« Chaque secteur économique subit la crise, mais celui de la construction est possiblement plus critique», soutient Richard Darveau, président et chef de la direction de l’AQMAT, qui représente l’ensemble des quincailleries et centres de rénovation du Québec ainsi que les fabricants qui les approvisionnent.

L’organisme insiste : les dix semaines du printemps et du début de l’été comptent pour 50% du chiffre d’affaires de l’industrie. Sans construction pendant cette période équivaudrait pour elle à l’annulation de la période des Fêtes de Noël dans d’autres secteurs du détail, ce qui serait dramatique.

« On peut encore survivre avec des chantiers fermés toute la semaine prochaine. Mais après, ça devient vraiment problématique parce que la fenêtre de travail en construction neuve ne dure pas longtemps», affirme le pdg. Suivra ensuite la saison des déménagements, autre période faste pour l’industrie, rappelle l’AQMAT.

Selon un sondage express conduit par l’AQMAT le 1er avril, 62 % des répondants s’estiment frappées négativement par la fermeture des chantiers de construction. Pire, 12 % des 97 centres de rénovation qui ont répondu à l’enquête soutiennent que leur commerce est menacé de fermeture si les chantiers demeurent trop longtemps fermés.

Dans son communiqué, l’association demande enfin aux employeurs et aux représentants syndicaux de l’industrie de la construction d’agir ensemble, «dans le respect de leurs rôles et statuts respectifs, mais dans un souci d’intérêt suprême pour la société».