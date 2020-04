Marie-Mai annule la finale de sa tournée au Centre Bell

Pour Marie-Mai et ses admirateurs, il n'y aura pas de grand rendez-vous au Centre Bell, afin de fêter la conclusion de la plus récente tournée «Elle et moi».

Le spectacle prévu le 19 juin prochain dans l'amphithéâtre montréalais a été annulé par l'artiste et l'agence evenko à la suite des effets du coronavirus, a-t-on appris vendredi.

En raisons de l'importante logistique de production de ce concert imaginé à grand déploiement, un report n'est pas envisageable.

«Je suis désolée de manquer ce rendez-vous, a laissé savoir la chanteuse par voie de communiqué. J'étais si heureuse à l'idée de terminer cette tournée-là où elle a débuté, au Centre Bell, avec vous tous... de retrouver mes danseurs et la production élargie afin de vous offrir, pour une dernière fois, ce spectacle si déterminant pour moi. Mais il m'importe davantage, en cette période d'incertitude, de respecter les consignes gouvernementales et de prendre au sérieux la sécurité et la santé de mon public et de mon équipe.»

Si le spectacle avait eu lieu tel que prévu, Marie-Mai serait montée sur la scène du Centre Bell pour une 16e fois en carrière.