Mastercard et Visa augmentent la limite du paiement sans contact

Les deux principaux systèmes de paiement par carte Mastercard et Visa ont annoncé jeudi augmenter leur limite de paiement sans contact à 250 $.

En pleine épidémie de COVID-19, les paiements sans contact permettent d’éviter de toucher les terminaux et ainsi limiter la propagation du virus.

«La sécurité et la distanciation sociale sont la priorité des Canadiens, l’annonce d’aujourd’hui est donc une façon d’aider les titulaires de carte à magasiner plus facilement, en toute sécurité et avec la tranquillité d’esprit en ces temps difficiles», a déclaré par voie de communiqué Sasha Krstic, présidente de Mastercard Canada.

Jusqu’à présent, la limite était majoritairement située à 100 $, mais les banques membres des deux sociétés coopératives devront autoriser à leur tour l’augmentation de la limite à leurs clients.

Les Caisses Desjardins avaient déjà relevé cette limite pour ses clients il y a deux semaines.