Mauricie et Centre-du-Québec: 20% des cas de la région parmi les travailleurs de la santé

Le coronavirus continue sa progression en Mauricie et dans le Centre-du-Québec, notamment parmi les travailleurs de la santé qui comptent pour près de 20 % des cas de la région.

La Santé publique recense un total de 364 cas de COVID-19 dans cette région, soit 307 cas en Mauricie et 57 dans le Centre-du-Québec.

La situation demeure préoccupante notamment au CHSLD Laflèche à Shawinigan. Le quart des résidents ont maintenant contracté le virus. Ainsi, 40 résidents du centre d’hébergement de soins de longue durée sont malades, de même que 19 membres du personnel.

Le personnel, durement touché, attend du renfort.

«On a ajouté des aides de services. Des gens qui viennent soulager un peu, mais on est très conscients que notre personnel est extrêmement sollicité et travaille extrêmement fort», a confié Carol Fillion, président-directeur général du CIUSSS MCQ.

Douze personnes sont hospitalisées en raison du coronavirus et quatre se trouvent dans un état critique aux soins intensifs. Quarante-deux personnes sont présentement guéries.

À l’échelle de la région Mauricie-Centre-du-Québec, 60 travailleurs de la santé sont touchés par la COVID-19. C'est près de 20 % des cas de coronavirus dans la région.

L'inquiétude grimpe chez les travailleurs.

«On a une inquiétude face aux dernières nouvelles et au pourcentage assez élevé chez les travailleurs», confie Pascal Bastarache, président du Syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métiers-CSN de la Mauricie et Centre-du-Québec.

La direction de la Santé publique veut accélérer le dépistage et mettre l'accent sur le réseau de la santé. Les personnes hospitalisées, le personnel de la santé, les résidents de CHSLD ou de ressources intermédiaires seront priorisés.