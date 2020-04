Prêts de 10 M$ pour les commerçants de la ville de Québec

Le gouvernement Legault a prêté 10 millions $ à la Ville de Québec pour lui permettre de venir en aide rapidement à ses commerçants lourdement frappés par le ralentissement de la vie économique.

Les modalités de versement des prêts aux commerçants n’ont pas encore été dévoilées. Il faudra quelques jours avant d’en décider la forme précise. «N’appelez pas lundi matin parce que ça ne donnera rien», a prévenu Régis Labeaume, vendredi après-midi, lors d’un point de presse téléphonique.

L’idée maîtresse est d’apporter l’aide de la façon «la plus agile et la plus rapide» possible, a-t-il insisté. La limite du prêt sera de 50 000$ par entreprise avec un taux d’intérêt de 3%.

Selon M. Labeaume, «l’objectif général est d’aider ceux qui ont le moins de soutien comme les entreprises indépendantes (qui ne sont pas situées) dans un centre achat» et qui ont un besoin urgent de liquidités pour payer leurs fournisseurs. Le maire a également dit vouloir prioriser les compagnies qui «sont entre deux chaises» et qui «passent entre mailles du filet».

Interrogé quant à un éventuel congé de taxes, Régis Labeaume a répété que ce serait «illégal» et a dénoncé «l’irresponsabilité des politiciens» qui évoquent ce type de mesures.