Prime COVID-19: les ambulanciers crient à l’injustice

Un ambulancier sur dix œuvrant à Montréal et à Laval est présentement en quarantaine en raison de la COVID-19, mais ceux-ci n’ont pourtant pas droit à la prime annoncée jeudi par Québec pour remercier le personnel de la santé pour leur effort en temps de crise.

• À lire aussi: COVID-19: Une moyenne de plus de dix cas soupçonnés par jour en Montérégie

• À lire aussi: Des hausses pour les travailleurs de la santé

Dans les rangs d’Urgences-santé dont les quelque 1000 ambulanciers desservent deux régions durement touchées par le virus au Québec (Montréal et Laval), c’est la consternation, indique le président du Syndicat du préhospitalier (FSSS-CSN), Réjean Leclerc.

Ceux-ci n’auront pas droit la prime de 8 % de leur salaire octroyé au personnel de la santé en contact avec des patients potentiellement infectés annoncée par Québec.

«À Urgences-santé, les paramédics sont aujourd’hui hautement déçus, à des niveaux que je n’ai jamais vus, puis je les comprends », dit Réjean Leclerc.

«On ne peut pas dire d’un bord de la bouche qu’on nous remercie [...], pis de l’autre bord "pas vous autres, il n’en est pas question". Ce n’est pas une façon judicieuse de faire de la politique. [...]», ajoute-t-il.

Les chiffres parlent pourtant d’eux-mêmes et montrent que les ambulanciers sont en première ligne dans cette crise. Chaque jour, Urgences-santé reçoit environ 1000 appels et transporte entre 600 et 700 patients. De ce nombre, environ 22 % sont suspectés d’être infectés par le coronavirus.

Malgré tout, Réjean Leclerc dit être en discussion en gouvernement depuis avant même la crise. Jusqu’ici, Québec n’a pas fermé la porte à leur accorder une prime, dit-il.

«Le gouvernement ne pourra pas tenir la prime qu’il ne peut pas trouver un moyen de reconnaître financièrement le travail des paramédics», affirme-t-il.

Dans sa conférence de presse quotidienne, le premier ministre François Legault a d’ailleurs laissé entendre qu’il pourrait faire une annonce en ce sens bientôt.

«Dans les mesures qui ont été annoncées hier [jeudi], ça n'incluait pas toutes les infirmières, infirmières auxiliaires du secteur privé, ambulanciers. [On est] en train de tout regarder ça [pour] corriger le tir, et on annoncer des bonnes nouvelles», a-t-il indiqué.