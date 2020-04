Ramener un proche âgé à la maison, une bonne idée?

À l’heure où près du quart des résidences pour personnes âgées du Québec comptent au moins un cas de COVID-19 entre leurs murs, une idée fait son chemin. Est-il pensable de ramener à la maison un proche âgé hébergé en résidence?

«On sait que les principaux foyers de propagation sont dans les centres d’hébergement. On l’a vu en France et aux États-Unis», affirme d’emblée Me Paul Brunet, du Conseil pour la protection des malades.

Il apporte cependant un important bémol. «Pensez-vous vraiment qu’on s’aide soi-même et son proche en le sortant sans savoir s’il est atteint ou non? Je ne pense pas qu’on devrait sortir quelqu’un qui n’a pas été testé. Imaginez...», s’inquiète le porte-parole.

Si plusieurs familles souhaitaient déménager leurs proches chez eux pour la durée de la pandémie, M. Brunet estime que les autorités sanitaires voudront empêcher cette vague.

Paul Brunet insiste plutôt sur des mesures plus strictes en CHSLD et en résidence pour protéger les gens qui y habitent. «Surtout dans les résidences, on doit avoir des comportements beaucoup plus sécuritaires et intelligents que ce qu’on entend présentement», dit-il.

La distanciation sociale, la séparation des aînés à la cafétéria, l’arrêt de la transformation de chambres simples en chambres doubles peuvent contribuer à freiner la propagation du coronavirus, selon lui.