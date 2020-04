«Si on m’enlève tout, ça devient catastrophique» - Dr Marquis

L’annonce du gouvernement Legault concernant les stocks d’équipement de protection a rassuré le chef des soins intensifs à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal.

«De savoir que j’en ai pour encore 8 jours, je me sens gras dur, comme on dit en bon québécois», a lancé le Dr François Marquis en entrevue à LCN.

Il remercie la population d’avoir mis en pratique les mesures de distanciation sociale. «Nos hôpitaux ne sont pas débordés et les gens ont de la difficulté à comprendre que c’est essentiel pour nous autres», ajoute-t-il.

«Ce qui est une pénurie relative ici, à New York, en Italie et en Espagne, eux, ils vivent un manque complet. Avec une pénurie ou une rationalisation, je peux fonctionner. Si on m’enlève tout, là ça devient catastrophique», affirme le Dr Marquis.

Il dit que les mesures fonctionnent pour le moment. «Ça me permet d’offrir le bon traitement à la bonne personne.»

Sur son département, on demande que le moins de gens possible viennent voir les patients. «De limiter au maximum les gens qui rentrent dans la zone et ç’a comme effet de limiter le risque que les gens s’infectent.», précise-t-il.

Il comprend que certaines personnes craignent de manquer de médicaments, mais il assure qu’il y a souvent plusieurs façons de traiter des maladies.

«On a une responsabilité en tant que médecins et pharmaciens d’utiliser la ressource au meilleur du possible. Chaque patient, je vais lui faire la recette qui est le mieux pour lui», dit-il.