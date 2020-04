Une cinquantaine de cas de COVID-19 dans la communauté juive de Boisbriand

La situation est loin de s’améliorer au sein de la communauté juive hassidique de Boisbriand, fortement touchée par la COVID-19.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides a dévoilé vendredi à TVA Nouvelles qu’il y a présentement une cinquantaine de cas positifs au nouveau coronavirus.

Les données officielles du CISSS laurentien allaient être mises à jour après le point de presse du premier ministre du Québec, François Legault.

Précédemment, mardi, la communauté Kyrias Tosh déplorait un total de 27 cas positifs à la COVID-19 parmi les quelque 4000 résidents du quartier.

Aucun décès n’a été relaté dans la communauté, pour l’heure.

C’est à l’initiative des dirigeants de Kyrias Tosh que des tests de dépistages avaient été réalisés la semaine dernière au sein de cette communauté.

La communauté avait décidé de se placer en quarantaine dimanche dans la journée, une mesure qui a été renforcée par une ordonnance de la santé publique des Laurentides, en soirée, en raison d’une éclosion de COVID-19.

C’est la célébration d’une des fêtes juives les plus populaires qui est à l’origine de la propagation à cet endroit.

De nombreux membres de Tosh ont été visiter de la famille à New York pour la fête de Pourim les 9 et 10 mars dernier. Or, la métropole américaine est un des foyers d’infection de la COVID-19 aux États-Unis.