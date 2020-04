7560 morts en France depuis le début de l'épidémie

La France recense 7560 personnes mortes à cause du Covid-19 depuis le début de l'épidémie, a annoncé samedi le directeur général de la Santé Jérôme Salomon, dont 5532 à l'hôpital et 2028 en maisons pour aînés et autres établissements médicaux-sociaux.

Cela représente 441 décès de plus en hôpital au cours des dernières 24 heures. Les premiers bilans concernant les établissements médico-sociaux, dont les maisons de retraite, ont commencé à être publiés jeudi. Vendredi, au moins 1416 décès avaient été rapportés dans ce type d'établissements.

«Ce soir, nous n'avons jamais eu autant de patients en réanimation», a souligné Jérôme Salomon lors d'un point-presse, avec 6838 cas graves.

Pour autant, il y a «une lente diminution de l'augmentation», a souligné le directeur général de la Santé, y voyant «une bonne nouvelle pour les soignants».

Le pic de l'épidémie se rapproche, a-t-il estimé, invitant une fois de plus à la vigilance et à ne «pas relâcher l'effort» en cette période de vacances scolaires pour une partie de la France.

Depuis vendredi, début des vacances scolaires dans une partie du pays, notamment la région parisienne et le Sud, plus de 160 000 policiers et gendarmes sont mobilisés, et pour tout le week-end, afin de faire appliquer les mesures de confinement et ainsi éviter un afflux massif de population qui favoriserait la contagion.

«Les départs en vacances, qui étaient un peu redoutés, sont globalement reportés à une date ultérieure», a expliqué à l'AFP le capitaine Sylvain Guilhon, qui participait au dispositif de surveillance de la gendarmerie autour de Bordeaux (sud-ouest), en hélicoptère.

Pour dissuader toute velléité de se rendre sur le littoral atlantique, les hébergements de tourisme n'ont pas le droit d'accueillir du public dans toutes les communes du littoral de la région Nouvelle-Aquitaine (sud-ouest), jusqu'au 15 avril.

La région Grand Est, particulièrement touchée, espère enfin connaître une prochaine accalmie, avec un pic atteint «sûrement avant le 25 avril», grâce notamment à «l'efficacité» des mesures de confinement, selon le directeur de l'Agence régionale de santé Christophe Lannelongue.

Face au risque de saturation des hôpitaux, notamment dans le Grand Est et en région parisienne, les évacuations se poursuivent vers les régions moins touchées. Au total, selon la DGS, plus de 550 patients dans un état critique ont été évacués depuis le 18 mars et d'autres vont suivre, via opérations militaires ou TGV aménagés.