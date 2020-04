Charlevoix : des automobilistes se butent à un nouveau barrage

Plusieurs automobilistes qui souhaitaient se rendre dans la région de Charlevoix ont été étonnés de devoir rebrousser chemin, samedi, puisqu’un nouveau point de contrôle routier a été installé à Saint-Tite-des-Caps dans la journée.

C’est vers 15h30 que le barrage policier a été mis en place. Tous les véhicules qui y passaient étaient stoppés par les policiers, qui posaient ensuite une série de questions à leurs occupants. Le tout, évidemment, afin de réduire la circulation entre les régions alors que la pandémie de coronavirus fait rage au Québec et que la transmission communautaire de la maladie est maintenant bien entamée.

Si les policiers jugeaient que les raisons données par les automobilistes n’étaient pas suffisamment bonnes, ceux-ci devaient faire demi-tour.

Ce barrage, c’est une victoire pour des résidants de la région, puisque si les élus demandaient la mise en place de ces mesures il y a une semaine, une page Facebook souhaitant la même chose avait déjà recueilli plus de 6000 membres.

«Chacun chez vous, ça nous fait un peu mal au coeur, mais on comprend, dans les circonstances, la règle du jeu, la ligne qu'il faut tenir pour s'en sortir et on a vraiment hâte de se sortir de cette crise», a souligné le maire de La Malbaie, Michel Couturier, en entrevue à TVA Nouvelles

En ce moment, il y aurait moins de dix cas de la COVID-19 dans Charlevoix, mais les habitants de la région tiennent visiblement à ce que ce nombre n’augmente pas.

Un nouveau barrage a aussi été établi à Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, samedi. Ces deux points de contrôle s’ajoutent à tous ceux qui ont été mis en place à plusieurs autres endroits dans la province depuis samedi dernier.

