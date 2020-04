Dix employés du pénitencier pour femmes de Joliette et deux détenues atteints de la COVID-19

Dix employés et deux détenues ont été déclarés positifs à la COVID-19 au pénitencier fédéral pour femmes de Joliette, a fait savoir samedi Service correctionnel Canada (SCC).

Dans cet établissement à niveaux de sécurité multiples, les détenues infectées «ont été placées dans des unités résidentielles séparées afin de les isoler des autres», a souligné SCC dans un communiqué. Huit autres femmes sont en attente de résultats.

Outre les détenues, 10 employés y travaillant ont aussi été contaminés à la COVID-19, et ce, en date de vendredi.

«Nous vous assurons que ses employés sont en isolement chez eux et suivent les directives des autorités locales de la santé, a-t-on souligné. Ils ne retourneront pas au travail avant d’avoir obtenu l’autorisation des autorités médicales.»

À Port-Cartier, autre pénitencier touché par la situation, SCC parle de cinq cas confirmés et 14 personnes qui attendent leur résultat.

«Nous suivons attentivement et rigoureusement les directives des responsables de la santé publique, et surveillons de près la situation et effectuons des tests de dépistage, au besoin», a souligné samedi Service correctionnel Canada.

L’organisme fédéral assure que de nombreuses mesures ont été prises pour protéger les employés et les détenus. Notamment, le port du masque a été ordonné pour les travailleurs tout comme le principe de l’éloignement physique.