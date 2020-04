Guérie de la COVID-19, P!nk fustige le gouvernement américain

P!nk a annoncé vendredi soir être guérie de la COVID-19.

La chanteuse a partagé un long message sur ses réseaux sociaux où elle explique qu’elle et son plus jeune fils, Jameson, avaient ressenti des symptômes du nouveau coronavirus.

«Par chance, notre médecin de famille a eu accès aux tests et j’ai été déclarée positive à la COVID-19. Notre famille était déjà confinée à la maison à ce moment-là et nous avons continué pendant les deux dernières semaines sur les instructions de notre médecin», a-t-elle écrit.

«Il y a quelques jours, nous avons été testés de nouveau et, Dieu merci, nous sommes maintenant négatifs au coronavirus.»

La mère de famille de 40 ans a profité de sa tribune pour condamner le gouvernement américain qui n’a rien fait pour rendre les tests de détection accessibles à tous rapidement.

«Les gens doivent savoir que cette maladie touche les anciens comme les plus jeunes, les bien-portants comme les plus faibles, les riches et les pauvres. Nous devons rendre les tests gratuits et accessibles au plus grand nombre pour protéger nos enfants, nos familles et nos amis», a-t-elle dit.

P!nk a annoncé qu’elle remettait 500 000 dollars au Fonds d’urgence de l’hôpital universitaire Temple de Philadelphie, où sa mère a travaillé pendant plus de 18 ans au centre de transplantation cardiaque.

La chanteuse a aussi donné 500 000 dollars au Fonds d’urgence ouvert par la Ville de Los Angeles pour lutter contre la COVID-19.

«Merci à tous les soignants et tous ceux qui travaillent fort pour protéger ceux qu’on aime. Vous êtes nos héros! Les deux prochaines semaines seront cruciales, s’il vous plait, restez à la maison. Restez. À. La. Maison», a-t-elle conclut.