Les autorités québécoises font le point

Les autorités québécoises ont annoncé samedi lors de leur point de presse quotidien qu'il y a désormais présence de transmission communautaire dans l’ensemble du Québec.

Suivant cette importante annonce, le directeur national de la santé publique du Québec, Horacio Arruda, a réitéré l'importance de respecter les règles d'isolement, mais également de s'abstenir de sortir si on présente des symptômes grippaux.

Le nouveau bilan au Québec fait état de 14 décès supplémentaires et 896 nouveaux cas pour un total de 6997 cas confirmés.

«Pas le temps d'être égoïste»

«Ce n'est pas le temps d'être égoïste et de penser à sa petite personne. On ne peut plus accepter à ce stade-ci que des individus continuent de miner les efforts collectifs», a indiqué Mme Guilbault.

La vice-première ministre a martelé l'importance de dénoncer les personnes qui ne respectent pas les règles de confinement et de distanciation sociale.

«On ne veut pas tomber dans un climat de sur suspicion, mais il faut s'assurer que des personnes ne mettent pas délibérément en danger la vie de d'autres personnes», a tenu à préciser Geneviève Guilbault.

Malgré tout, la vice-première ministre a tenu à souligner les bons coups des Québécois en matière de confinement.

«Non seulement au Québec on est l'un des endroits qui testent le plus et on respecte le plus la distanciation sociale, deux éléments clés pour remporter la bataille de la COVID-19» a lancé d'emblée Geneviève Guilbault.

Deux nouveaux territoires surveillés

Deux nouveaux territoires sont couverts par des points de contrôle pour limiter les allées et venues, soit Charlevoix et Rouyn-Noranda. Les déplacements non essentiels sont désormais interdits dans ces nouvelles zones.

«Merci aux enfants»

Dans le mot de remerciement quotidien, Geneviève Guilbault en a profité pour dire merci à nul autre que les enfants.

«Continuez d'être forts et souriants et on va tous passer au travers» a-t-elle mentionné, sourire aux lèvres.