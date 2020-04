Les jeux qui sortiront en avril sur consoles et PC

Certains profitent de cette période de confinement et de distanciation sociale pour terminer de vieux jeux laissés trop longtemps en suspens. Par contre, ce n’est pas le cas de tout le monde... et plusieurs joueurs sont à la recherche de nouvelles aventures.

Ça tombe bien puisque le mois d’avril apportera son lot de nouveautés, et ce, peu importe votre plateforme de prédilection.

Des RPG d’action, des titres d’horreur, des «remakes»majeurs et une belle sélection de jeux indépendants: vous trouverez fort probablement chaussure à votre pied au cours des prochaines semaines.

Voici donc les jeux qui paraîtront en avril sur consoles, PC et appareils mobiles:

1er avril

«Totally Reliable Delivery Service» – PS4, Xbox One, Switch, PC

2 avril

«Endzone: A World Apart» – PC

«My Friend Pedro» – PS4

3 avril

«Aeolis Tournament» – Switch, PC

«HyperParasite» – PS4, Xbox One, Switch, PC

«In Other Waters» – Switch, PC

«Resident Evil 3» – PS4, Xbox One, PC

7 avril

«Below» – PS4

«Disaster Report 4: Summer Memories» – PS4, Switch, PC

8 avril

«Convoy» – PS4, Xbox One, Switch

10 avril

«Alder’s Blood» – PC

«Final Fantasy VII Remake» – PS4

14 avril

«Someday You’ll Return» – PC

16 avril

«Billion Road» – Switch, PC

«Dead by Daylight» – iOS, Android

«Hellpoint» – PS4, Xbox One, Switch, PC

21 avril

«The Flower Collectors» – PC

«Help Will Come Tomorrow» – PS4, Xbox One, Switch, PC

23 avril

«Azure Striker Gunvolt: Striker Pack» – PS4

«Cloudpunk» – PC

«Filament» – PC

«MotoGP 20» – PS4, Xbox One, Switch, PC

24 avril

«Deliver Us The Moon» – PS4, Xbox One

«Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4» – Road to Boruto – Switch

«Predator: Hunting Grounds» – PS4, PC

«Trials of Mana» – PS4, Switch, PC

28 avril

«Cosmic Defenders» – Switch

«Daymare: 1998» – PS4, Xbox One

«Gears Tactics» – PC

«Ministry of Broadcast» – Switch

«Moving Out» – PS4, Xbox One, Switch, PC

«Sakura Wars» – PS4

«SnowRunner» – PS4, Xbox One, Switch

29 avril

«Dread Nautical» – PS4, Xbox One, Switch, PC