Trois questions sur la nouvelle prestation candienne d'urgence

Fabien Major, planificateur financier et conseiller en valeur immobilière, répond à plusieurs questions portant sur la Prestation canadienne d’urgence (PCU) de 2000 $ par mois qui concernent des situations particulières.

«Je travaille comme agent de sécurité, mais comme j’ai de la famille, mon employeur m’a mis en arrêt maladie. Est-ce que je peux quand même toucher la prestation d’urgence de 2000$»

«Ce que je perçois ici, c’est qu’il y a usage des mots ‘’quand même’’. S’il est en arrêt de maladie et qu’il est payé, malheureusement il y a une forme de compensation et il y a déjà un soutien financier. Il faudrait qu’il soit en arrêt de travail en raison de la COVID-19 pour pouvoir toucher la prestation canadienne d’urgence.»

«J’ai une compagnie qui offre des services-conseils en gestion, incorporée en 2018. J’étais sous-contrat depuis le 2 mars, mais le client a mis fin au contrat le 27 mars. Est-ce que je dois appliquer pour le PCU en tant que travailleur autonome ou dois-je faire ma demande comme entreprise qui a perdu 100% de ses revenus?»

«Il y a un nouveau compte d’urgence pour les entreprises canadiennes qui permet d’offrir des prêts sans intérêts qui peuvent atteindre 40 000$ pour les petites entreprises et même aux organismes sans but lucratif afin d’aider à couvrir leurs coûts d’exploitation. Ces entreprises doivent démontrer qu’elles ont versé entre 50 000$ et 1 000 000$ en salaires pour être admissibles; c’est très permissif et ça couvre très large pour 2019. (...) Dans ce cas-ci, il faut passer par son institution financière et non pas par le gouvernement.»

«Je suis étudiant et mon salaire brut est autour de 550$ par semaine. Je gagne moins de 20 000$ par année en épicerie, est-ce que j’ai droit à la nouvelle prime du gouvernement?»

«Certainement. Cette nouvelle prestation est versée rétroactivement au 15 mars pour un maximum de 16 semaines et avec la compensation le travailleur va obtenir, en plus de son salaire, un montant forfaitaire imposable de 400$ par mois, soit 1600$ pour une période de 16 semaines. Alors, il travaille dans un secteur décrété essentiel, il gagne un montant de 550$ ou moins, il a revenu annuel d’au moins 5000$ et le revenu total est en deçà de 28 600$ calculé avant la prestation.»

En rappel | Pour être éligibles à la PCU les travailleurs doivent :

· Habiter au Canada et être âgé d’au moins 15 ans;

· Avoir cessé de travailler en raison de la COVID-19 et ne pas être admissible à des prestations régulières de l’assurance-emploi ou des prestations de maladie;

· Avoir gagné au moins 5 000$ au cours des 12 derniers mois ou en 2019 avant la date de la demande

· Avoir perdu ou perdra son revenu d’emploi ou de travail indépendant en raison de la COVID-19 pendant au moins 14 jours consécutifs.

L’inscription à la PCU débutera dès lundi et l’ordre des inscriptions est déterminé selon le mois de naissance du demandeur.

