Visières : un entrepreneur sollicité a besoin de soutien

L’entrepreneur de Stoneham Martin Bourque n’a pas hésité à se réinventer pour répondre au besoin urgent de matériel médical en cette période de pandémie mondiale de coronavirus. Son entreprise, Impression Couleur, peut produire 200 visières par heure. Il y a cependant un écueil : il n’est pas admissible à la subvention salariale d'urgence du fédéral.

Son entreprise serait trop petite et trop récente pour y avoir droit, selon toute vraisemblance.

«Ça nous met dans une situation un peu ambigüe, comment va-t-on réussir à payer nos employés?», s’est interrogé l’entrepreneur, samedi, lorsque rencontré par TVA Nouvelles.

Sa ligne de production a été réorganisée de façon à ce qu’elle fonctionne 24 heures sur 24, maintenant, ce qui signifie notamment qu’il a dû embaucher plus d’employés.

«Il faut avoir de la liquidité pour pouvoir ramener les employés», a-t-il souligné.

«On est passé de deux employés jusqu’à quatre, cette année, et ils ne peuvent pas déterminer nos chiffres annuels parce que nos chiffres grimpent tout le temps», a-t-il ajouté.

«Si la subvention ne change pas, ça va peut-être jouer sur le nombre de personnes qu’on va ramener», a avancé M. Bourque.

Nouvelle orientation

Une chose est certaine, le défi actuel est important.

«C’est un "challenge " pour nous, parce que c’est plus de production qu’on fait habituellement, a admis M. Bourque. Surtout que nous, on l’utilise plus pour la fabrication d’enseignes et tout ça. C’est différent!»

Maintenant, il produit ces précieuses visières dont les travailleurs de la santé ont besoin plus que jamais.

«C’est une visière en plastique avec un élastique qui fait le tour et une bande de "foam " au front», a-t-il indiqué.

Le gouvernement fédéral n’a pas répondu aux appels de TVA Nouvelles à ce sujet, samedi.

