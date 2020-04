COVID-19: une pétition pour ne pas accoucher seule

Une pétition lancée samedi réclame le maintien du droit des femmes enceintes d’avoir une personne de soutien à leur côté au moment de l’accouchement et à l’unité des soins post-partum.

La pétition a été lancée après que l’Hôpital général juif de Montréal ait annoncé, vendredi, qu’il n’autorisait pas la présence d’un partenaire ou d’une personne désignée au moment de l’accouchement et pendant la période post-partum. Ainsi, la personne désignée sera autorisée à accompagner la femme enceinte jusqu'à la zone de triage, mais devra ensuite quitter l'hôpital.

Cette décision, qui vise à protéger le personnel de la santé, est dénoncée par les femmes enceintes qui craignent que cette mesure ne s’étende au sein du réseau de la santé.

«Au Québec, les mères enceintes font face à des moments sans précédent dans leur vie en préparant l'accouchement de leur enfant en plein milieu d'une pandémie. Être enceinte pendant la pandémie de COVID-19 a causé à beaucoup d'entre nous beaucoup de stress, tant l'incertitude est grande», expliquent les auteurs de la pétition.

«Nous comprenons que les infirmières feront tout ce qu'elles peuvent pour nous mettre à l'aise et répondre à nos besoins du mieux qu'elles peuvent, mais que se passe-t-il lorsque nous avons toutes les quatre ou plus besoin d'aide en post-partum et qu'il n'y a pas d'infirmière disponible ? [...] Qu'en est-il des mères qui vont subir une césarienne et qui ne peuvent pas se déplacer pour changer leur nouveau bébé et qui sont maintenant seules? Elles peuvent rester à l'hôpital pendant au moins trois jours sans leur personne de soutien et doivent s'en remettre à un système qui est déjà mis à rude épreuve», peut-on également lire.

Les signataires, qui demandent de «reconsidérer la modification de ces règles» rappellent que la présence d’une personne de soutien pendant des moments aussi cruciaux que la naissance et la mort (soins palliatifs) est essentielle pour la santé mentale des patients: «Pour un pays qui accorde de l'importance à la santé mentale, comment la santé mentale post-partum est-elle écartée?».

En milieu d’après-midi, la pétition comptait plus de 76 500 signatures.

